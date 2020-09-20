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Красильников и Стояновский вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу

Красильников и Стояновский вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу
Другие / Волейбол 0

Чемпионы мира 2019 года по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Юрмале (Латвия).

В матче 1/2 финала россияне обыграли соотечественников — Никиту Лямина и Тараса Мыськива — 2-0 (21:17, 21:16). За главный трофей соревнований Красильников и Стояновский поспорят с волейболистами из Норвегии Андерсом Молом и Кристианом Серумом.

Лямин и Мыськив сыграют в матче за бронзу с итальянским дуэтом Паоло Николаи/Даниэле Лупо.

Матч за третье место и финал пройдут сегодня, 20 сентября.

В соревнованиях женщин в полуфинал чемпионата Европы пробились россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.

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