Красильников и Стояновский вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу
Чемпионы мира 2019 года по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Юрмале (Латвия).
В матче 1/2 финала россияне обыграли соотечественников — Никиту Лямина и Тараса Мыськива — 2-0 (21:17, 21:16). За главный трофей соревнований Красильников и Стояновский поспорят с волейболистами из Норвегии Андерсом Молом и Кристианом Серумом.
Лямин и Мыськив сыграют в матче за бронзу с итальянским дуэтом Паоло Николаи/Даниэле Лупо.
Матч за третье место и финал пройдут сегодня, 20 сентября.
В соревнованиях женщин в полуфинал чемпионата Европы пробились россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.
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