Красильников и Стояновский вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу

Чемпионы мира 2019 года по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Юрмале (Латвия).



В матче 1/2 финала россияне обыграли соотечественников — Никиту Лямина и Тараса Мыськива — 2-0 (21:17, 21:16). За главный трофей соревнований Красильников и Стояновский поспорят с волейболистами из Норвегии Андерсом Молом и Кристианом Серумом.



Лямин и Мыськив сыграют в матче за бронзу с итальянским дуэтом Паоло Николаи/Даниэле Лупо.



Матч за третье место и финал пройдут сегодня, 20 сентября.



В соревнованиях женщин в полуфинал чемпионата Европы пробились россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.