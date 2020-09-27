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Россияне завоевали два золота на чемпионате Европы U22 по пляжному волейболу

Россияне завоевали два золота на чемпионате Европы U22 по пляжному волейболу
Другие / Волейбол 0

Сборная России завоевала две золотые медали на молодёжном чемпионате Европы U22 по пляжному волейболу в Турции.

В соревнованиях женщин победу одержали Александра Ганенко и Анастасия Фролова, которые в финале обыграли соотечественниц Марию Бочарову и Марию Воронину со счётом 2:0 (21:19, 21:17).

Чемпионами Европы среди мужчин стали Алексей Гусев и Павел Шустров, которые в финале обыграли поляков Миколая Мищука и Милоша Крука со счётом 2:0 (21:18, 22:20).

Гусев и Шустров во второй раз подряд одержали победу на молодёжном чемпионате Европы, в 2019 году россияне в финале обыграли немцев Робина Сова и Лукаша Пфрецшнера. В женском турнире в 2019 году победу одержали Бочарова и Воронина.

Молодёжный чемпионат Европы проводится ежегодно с 1999 года.

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