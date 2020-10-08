Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Названы условия допуска иностранных биатлонистов и лыжников на первые этапы Кубка мира

Названы условия допуска иностранных биатлонистов и лыжников на первые этапы Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Оргкомитеты первых в сезоне этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам заверили, что у иностранных команд не возникнет трудностей с въездом в Финляндию для участия в соревнованиях, если тесты на коронавирус дадут отрицательные результаты. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласован исключительный режим, который гарантирует, что команды смогут въехать в Финляндию. Конечно, при этом они должны будут подчиняться рекомендациям Международного союза биатлонистов по COVID-19.

Например, аккредитации командам будут выдаваться только при наличии актуального отрицательного теста на COVID-19. Спустя 72 часа после сдачи отрицательного теста на COVID-19 дорога на Кубок мира будет открыта», — сообщили организаторы.

Биатлонисты первый этап Кубка мира проведут в Контиолахти, лыжники — в Руке.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020