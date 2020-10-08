Названы условия допуска иностранных биатлонистов и лыжников на первые этапы Кубка мира

Оргкомитеты первых в сезоне этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам заверили, что у иностранных команд не возникнет трудностей с въездом в Финляндию для участия в соревнованиях, если тесты на коронавирус дадут отрицательные результаты. Об этом сообщает ТАСС.
«Согласован исключительный режим, который гарантирует, что команды смогут въехать в Финляндию. Конечно, при этом они должны будут подчиняться рекомендациям Международного союза биатлонистов по COVID-19.
Например, аккредитации командам будут выдаваться только при наличии актуального отрицательного теста на COVID-19. Спустя 72 часа после сдачи отрицательного теста на COVID-19 дорога на Кубок мира будет открыта», — сообщили организаторы.
Биатлонисты первый этап Кубка мира проведут в Контиолахти, лыжники — в Руке.
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