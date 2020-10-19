Бородавко: Большунов находится на том же функциональном уровне, что и в прошлом году

Юрий Бородавко, под руководством которого тренируются лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева, рассказал о подготовке к сезону- 2020/2021.

«Это будет тяжёлый сезон. Помимо коронавируса, который повлиял и продолжает влиять на выбор мест и способов тренировок, FIS внесла изменения в программу Кубка мира. Они могут показаться незначительными, но на самом деле очень важны, когда в команде два сильных лыжника. Эти изменения могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Я имею в виду учёт эстафет и командных спринтов в общем зачёте Кубка мира и увеличение числа спринтов. Конечно, наша главная цель на сезон – чемпионат мира в Оберстдорфе, но не менее важно сохранить в России «Большой хрустальный глобус».

Весной, летом и ранней осенью нам пришлось многое изменить в тренировочном процессе. Из-за ограничений нам запретили ехать в наши обычные места, не только в Европе, но и в России. Но я считаю, что команда – и, в частности, Александр Большунов – находится на том же функциональном уровне, что и в прошлом году.

Не могу сказать, что вся наша тренировочная группа работает на Большунова с Непряевой и их успехи. Все ребята очень амбициозны, у всех есть конкретные цели и планы на сезон. Наталья, к сожалению, готова не так хорошо. Индивидуальные тренировки летом прошли не так, как планировалось. Начало сезона в нынешнем состоянии будет для неё тяжёлым, но во второй половине она догонит лучших и, надеюсь, тоже будет выигрывать», — приводит слова Бородавко The Daily Skier.