У лыжницы Натальи Матвеевой родился сын

Российская лыжница, серебряный призёр чемпионата мира — 2017 в командном спринте Наталья Матвеева стала мамой.
«Сегодня, 19 октября 2020 года, в семье Виктора Головина и Натальи Матвеевой родился сын! Вес — 3740 граммов, рост — 51 сантиметр. Мама и малыш чувствуют себя хорошо! Федерация лыжных гонок России поздравляет молодых родителей с этим радостным событием», — говорится в сообщении на сайте Федерации лыжных гонок России.
На счету 34-летней Матвеевой три победы на этапах Кубка мира. Интересно, что из 18 подиумов на этих соревнованиях половина приходится на гонки в Дюссельдорфе.
Матвеева выступает за сборную России с 2004 года. После сезона-2018/2019 спортсменка взяла паузу в карьере, чтобы уйти в декрет. После рождения ребёнка Матвеева не исключает возвращения в спорт.
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