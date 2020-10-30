Йоханнес Клебо: когда начнём сезон, будем больше подвержены заражению COVID-19

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года и трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что больше всего беспокоит его перед стартом сезона-2020/2021, который будет проходить с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

«Когда мы начнём сезон, то будем больше подвержены заражению. Если будет столько же поездок, сколько и раньше, Кубок мира с учётом эпидемиологической ситуации получится чрезвычайно сложным. Ситуация не должна нанести вред нашему здоровью.

Я продумаю всё до мелочей, потому что ситуация с COVID-19, похоже, не улучшается. Мне не нравятся аэропорты с большим количеством людей, двухместный номер, где, возможно, придётся делить с коллегой по сборной двуспальную кровать. Риск заражения есть», – приводит слова Клебо TV2.