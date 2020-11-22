Большунов выиграл контрольную гонку сборной России

На сборах в Муонио (Финляндия) мужская сборная России по лыжным гонкам провела очередную контрольную гонку с участием спортсменов из других команд. Лыжники бежали спринт классическим стилем.



Победу в гонке одержал Александр Большунов, вторым стал Валентин Шовин из Франции, третьим — ещё один француз, Люка Шанава. В финале В второе место занял Глеб Ретивых.



Мужчины. Спринт. Классический стиль



Финал А



1. Александр Большунов (Россия)

2. Валентин Шовин (Франция)

3. Люка Шанава (Франция)

4. Федерико Пеллегрино (Италия)

5. Рено Же (Франция)



Финал В



1. Ришар Жув (Франция)

2. Глеб Ретивых (Россия)

3. Янеш Лампич (Словения)