Большунов выиграл контрольную гонку сборной России
На сборах в Муонио (Финляндия) мужская сборная России по лыжным гонкам провела очередную контрольную гонку с участием спортсменов из других команд. Лыжники бежали спринт классическим стилем.
Победу в гонке одержал Александр Большунов, вторым стал Валентин Шовин из Франции, третьим — ещё один француз, Люка Шанава. В финале В второе место занял Глеб Ретивых.
Мужчины. Спринт. Классический стиль
Финал А
1. Александр Большунов (Россия)
2. Валентин Шовин (Франция)
3. Люка Шанава (Франция)
4. Федерико Пеллегрино (Италия)
5. Рено Же (Франция)
Финал В
1. Ришар Жув (Франция)
2. Глеб Ретивых (Россия)
3. Янеш Лампич (Словения)
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