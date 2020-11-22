Дебют лыжника Черноусова за сборную Швейцарии откладывается

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года Илья Черноусов продолжает оформлять документы для получения швейцарского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Швейцарии (ФЛСШ).
«У нас нет новой информации о предоставлении Черноусову гражданства Швейцарии, — сообщили в федерации. — В составе сборной страны на этап Кубка мира в Руке/Куусамо его нет», — цитирует представителя ФЛСШ ТАСС.
33-летний россиянин подал заявку на переход в другую сборную, который в итоге одобрила FIS, ещё в мае. При этом за сборную России Черноусов не выступал с 2016 года.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Тогда россиянин уступил лишь соотечественникам — Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.
Черноусова со Швейцарией связывает супруга — Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова две дочери.
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