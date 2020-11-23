Владимир Алекно возглавит сборную Ирана по волейболу на Олимпиаде в Токио

Владимир Алекно назначен главным тренером мужской сборной Ирана по волейболу, сообщает сайт иранской федерации волейбола. Контракт подписан до конца Олимпийских игр 2021 года.
Уже в ноябре 2020 года Алекно должен наладить сотрудничество с федерацией волейбола Ирана для тщательного анализа и отбора игроков сборной, которой предстоит выступить в Лиге наций и на Олимпийских играх, из-за пандемии коронавируса перенесённых на 2021 год. Помощниками Алекно будут итальянец Томазо Тотоло, а также иранские специалисты.
Алекно, который привёл сборную России к победе на Олимпиаде-2012 в Лондоне, в настоящее время является главным тренером казанского «Зенита».
Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Лига наций обычно проходит весной.
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