Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина пропустит Кубок мира в Руке из-за COVID-19

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина не примет участия во втором этапе Кубка мира, который пройдет в Руке (Финляндия). Из-за положительного теста на коронавирус у 27-летнего Максима Мамочкина вся национальная команда будет вынуждена отправиться на самоизоляцию.
«Используем время изоляции команды с соблюдением всех санитарных противовирусных норм для того, чтобы лучше подготовиться к домашнему этапу Кубка мира в Нижнем Тагиле. Очень жаль, что команда пропускает этап в Руке, но пандемия сейчас очень сильно обострилась во всех уголках земного шара, поэтому придётся воздержаться пока от соревнований", — приводит слова президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского пресс-служба организации.
Напомним, второй этап Кубка мира по прыжкам с трамплина пройдет 28–29 ноября в Руке. Следующий этап состоится в Нижнем Тагиле 5 и 6 декабря.
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