Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 в Руке

С 27 по 29 ноября в Руке (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука, Финляндия
Расписание стартов
27 ноября
12:00 мск — спринт, квалификация, классический стиль.
14:30 — спринт, классический стиль.
28 ноября
11:40 — гонка на 10 км, женщины, классический стиль.
14:45 — гонка на 15 км, мужчины, классический стиль.
29 ноября
13:50 — гонка преследования на 10 км, женщины, коньковый ход.
14:50 — гонка преследования на 15 км, мужчины, коньковый ход.
В состав мужской сборной России на этап в Руке вошли: действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.
В заявку женской команды включены: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова.
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