Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Похороны Марадоны. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Он такой же новичок, как я балерина». Вяльбе — о Вокуеве

«Он такой же новичок, как я балерина». Вяльбе — о Вокуеве
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала присутствие Ермила Вокуева в составе сборной России на стартовый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 27 по 29 ноября.

«Не понимаю, когда его в прессе называют новеньким. Он такой же новичок, как я балерина. Парень был у нас в сборной 3-4 года назад, но тогда из-за сложного характера не захотел работать с нашими тренерами. А силком в команду мы никого не тащим.

Он занимается самостоятельно, в последнее время стал тяготеть к марафонским забегам. Свою квоту он получил благодаря победе в Континентальном кубке—2019. Так что в сборной России как минимум до Нового года он пробудет. А дальше будет видно», — приводит слова Вяльбе «Команда России».

Вяльбе: проблемы Устюгова со здоровьем меня пугают
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020