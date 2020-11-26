«Он такой же новичок, как я балерина». Вяльбе — о Вокуеве

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала присутствие Ермила Вокуева в составе сборной России на стартовый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 27 по 29 ноября.

«Не понимаю, когда его в прессе называют новеньким. Он такой же новичок, как я балерина. Парень был у нас в сборной 3-4 года назад, но тогда из-за сложного характера не захотел работать с нашими тренерами. А силком в команду мы никого не тащим.

Он занимается самостоятельно, в последнее время стал тяготеть к марафонским забегам. Свою квоту он получил благодаря победе в Континентальном кубке—2019. Так что в сборной России как минимум до Нового года он пробудет. А дальше будет видно», — приводит слова Вяльбе «Команда России».