Вяльбе: предлагаю Губерниеву не лезть в нашу работу. Пусть говорит, как бегут спортсмены

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении к известному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву. Вяльбе спросили, как она отнесётся к тому, если он будет комментировать лыжные гонки.

«Я не лезу в его работу, также предлагаю ему не лезть в работу руководителей и тренеров нашей команды. Он хороший комментатор, пусть рассказывает, как бегут спортсмены», — приводит её слова «Р-Спорт».

При этом Вяльбе позитивно оценила то, что гонки очередного сезона Кубка мира по лыжным гонкам покажет телеканал «Матч ТВ».

«Конечно, я рада, этот вид спорта достоин, чтобы страна смотрела его на федеральном канале», — добавила она.

Сезон Кубка мира начнётся в Руке сегодня, 27 ноября. В 12:00 мск начнётся квалификация в спринте, финальные забеги начнутся в 14:30 мск.