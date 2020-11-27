Три российские лыжницы вышли в четвертьфинал спринта на первом этапе Кубка мира в Руке
В Руке (Финляндия) стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В квалификации спринта классическим стилем лучший результат продемонстрировала норвежка Ане Аппельквист Стенсет (2.55,94). Второе и третье места заняли шведки — Мая Дальквист (3.00,04) и Линн Сван (3.01,54) соответственно.
В четвертьфинал соревнований вышли три представительницы России: Татьяна Сорина (7-е место — 3.03,00), Наталья Непряева (20-е — 3.05,79), Юлия Ступак (21-е — 3.05,90).
Не смогли пройти отбор Христина Мацокина (39-е — 3.10,08), Екатерина Смирнова (53-е — 3.16,55), Яна Кирпиченко (54-е — 3.16,95) и Алиса Жамбалова (56-е — 3.17,46).
Первые медали этапа Кубка мира в Руке будут разыграны сегодня, 27 ноября. Этап завершится 29 ноября.
Вяльбе оценила шансы Большунова и Непряевой выиграть Кубок мира
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