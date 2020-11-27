Александр Большунов пробился в финал спринта на первом этапе Кубка мира

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов вышел в финал спринта классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Он стал третьим в первом полуфинале с результатом 2.32,29 и прошёл дальше в статусе лаки-лузера.



Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Глеб Ретивых во втором полуфинале также стал третьим (2.36,87), но его результата не хватило для выхода в финал.

На стадии четвертьфинала из борьбы за награды выбыли Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Иван Якимушкин. Ермил Вокуев, Алексей Червоткин и Илья Порошкин не смогли пройти квалификацию.

В финале помимо Большунова выступят норвежцы Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эрик Вальнес, Ховард Солос Тёугбёль, Эмиль Иверсен и швейцарец Йовиан Хедигер.