Глеб Ретивых: сейчас пожинаем плоды того, что случилось и что не предотвратили

Двукратный призёр чемпионата мира – 2019 в спринтерских гонках российский лыжник Глеб Ретивых оценил свой результат в первой гонке Кубка мира (седьмое место) с учётом предсезонной подготовки.
«Учитывая, какие у меня в последние две недели были самочувствие и проблемы со здоровьем, я сегодня удивлён своему восьмому месту в прологе и итоговой седьмой позиции. Так что я чуть успокоился, несмотря на то, что готовность сейчас процентов семьдесят. Не хочется говорить о проблемах со здоровьем, но тем не менее они были.
На финише я сегодня был вообще никакой, ничего в полуфинале не смог сделать, хотя знал, что могу обыграть Иверсена и Хейдигера без проблем, прямой должно хватить. Надеюсь, ближайших двух недель хватит, чтобы полностью восстановиться и хорошо пробежать в Давосе.
Знаете, честно, не хочу про это говорить, кого-то обвинять, но информация о том, что в команде были проблемы и люди болели, уже распространилась. Это уже прошло, сейчас мы пожинаем плоды того, что случилось и что не предотвратили. Посмотрим, что будет дальше. Неохота мне погружаться в эту тему, но что есть, то есть, и от этого никуда не деться. Готовимся дальше, посмотрим, что будет», — приводит слова Ретивых сайт «Матч ТВ».
- 27 ноября 2020
-
20:34
-
20:16
-
20:02
-
19:39
-
19:06
-
18:46
-
18:28
-
18:14
-
17:54
-
17:02
-
16:58
-
16:52
-
16:08
-
15:56
-
15:46
-
15:36
-
15:25
-
15:12
-
14:56
-
14:48
-
13:29
-
13:06
-
12:26
-
12:03
-
11:22
-
00:47
- 26 ноября 2020
-
21:52
-
19:21
-
19:15
-
18:14
-
17:30
-
14:18
-
13:30
-
13:18
-
12:01