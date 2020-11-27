Глеб Ретивых: сейчас пожинаем плоды того, что случилось и что не предотвратили

Двукратный призёр чемпионата мира – 2019 в спринтерских гонках российский лыжник Глеб Ретивых оценил свой результат в первой гонке Кубка мира (седьмое место) с учётом предсезонной подготовки.

«Учитывая, какие у меня в последние две недели были самочувствие и проблемы со здоровьем, я сегодня удивлён своему восьмому месту в прологе и итоговой седьмой позиции. Так что я чуть успокоился, несмотря на то, что готовность сейчас процентов семьдесят. Не хочется говорить о проблемах со здоровьем, но тем не менее они были.

На финише я сегодня был вообще никакой, ничего в полуфинале не смог сделать, хотя знал, что могу обыграть Иверсена и Хейдигера без проблем, прямой должно хватить. Надеюсь, ближайших двух недель хватит, чтобы полностью восстановиться и хорошо пробежать в Давосе.

Знаете, честно, не хочу про это говорить, кого-то обвинять, но информация о том, что в команде были проблемы и люди болели, уже распространилась. Это уже прошло, сейчас мы пожинаем плоды того, что случилось и что не предотвратили. Посмотрим, что будет дальше. Неохота мне погружаться в эту тему, но что есть, то есть, и от этого никуда не деться. Готовимся дальше, посмотрим, что будет», — приводит слова Ретивых сайт «Матч ТВ».