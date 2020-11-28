Большунов: то, что знал время соперников, нивелировалось тем, что лыжня становилась хуже

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление в гонке на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Большунов уступил не только победителю, норвежцу Йоханнесу Клебо, но и ставшему вторым соотечественнику Алексею Червоткину.

«Неплохо получилось. Помогало ли, что стартовал 66-м? График большинства соперников знал, но всё-таки трасса разбивалась с каждым кругом, и уже после женской гонки палки проваливались, поэтому здесь преимущество того, что знал время соперников, нивелировалось тем, что лыжня становилась хуже.

Трасса сложная, очень крутые подъёмы, куда очень сложно закатить классикой. Тратишь много сил, поэтому приходилось туда бежать, чтобы их сэкономить.

Самочувствие? В принципе, неплохое, но пока не понимаю, где и в чём проигрываю.

Зацепил ли коронавирус? Не могу сказать. Один тест был положительный, но через три дня другой оказался отрицательным. Видимо, первый был ложноположительным», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».