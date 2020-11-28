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Бородавко оценил выступление Червоткина и Большунова на этапе КМ в Руке

Бородавко оценил выступление Червоткина и Большунова на этапе КМ в Руке
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты россиян Алексея Червоткина и Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Напомним, Червоткин с отставанием 15,2 секунды пришёл к финишу вторым, Большунов финишировал третьим (+18,0). Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

«Всегда радостно, когда наши ребята оказываются на пьедестале. Алексей Червоткин наконец-то преодолел все сложности и болячки и забрался на личный подиум, показал очень высокий результат.

Саша Большунов на финише совершил мощное усилие и с пятого места перебрался на третье. Это дорогого стоит. Два его третьих места на стартовом этапе – это очень здорово», – приводит слова Бородавко «Р-Спорт».

Червоткин финишировал 2-м на этапе КМ в Руке. Большунов — 3-й, Клебо выиграл забег
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