Сорина: в ходе всей гонки наступали друг другу на лыжи. Как они мне мешали, так и я им

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала результат гонки преследования на 10 км коньковым ходом на первом этапе Кубка мира, где она завоевала серебряную медаль.

«Всё удалось выполнить тактически. Задача была — идти с лидерами, всё получилось. Фининишный подъём отработала, и всё удалось.



В ходе всей гонки наступали друг другу на лыжи, трасса довольно узкая. Но ничего, справилась. Как они мне мешали, так и я им», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Первой финишировала представительница Норвегии Терезе Йохауг. В тройку также попала шведка Эбба Андерсон. В топ-10 финишировала и россиянка Наталья Непряева.

Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия).

Гонка преследования. 10 км. Коньковый стиль.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25,06.2

2. Татьяна Сорина (Россия) — +47.0

3. Эбба Андерсон — +48.6.