«До последнего не верила». Сорина рассказала, как ей удалось стать второй в пасьюте

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала выступление в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке, где ей удалось занять второе место. Сорина уступила лишь норвежке Терезе Йохауг.
«До последних метров не верила, что буду вторая. Поверила, только когда пересекла финиш», — цитирует Сорину Матч ТВ.
Россиянка добавила, что на старте ей поставили задачу попытаться угнаться за соотечественницей Натальей Непряевой и шведкой Фридой Карлссон.
«Да, задача была именно такая: держать темп Фриды, потому что думали, что она будет гнаться за Терезой Йохауг, и тренер говорил, что нужно работать с ней», — рассказала она.
Татьяна рассказала, что в начале гонки у неё были мысли вырваться вперёд в борьбе с соперницами, но она решила этого не делать.
«Мысли такие были, особенно когда они начинали сбавлять темп. Мне хотелось выйти вперёд, и пару раз я это сделала, но понимала, что лучше не стоит, потому что на спуске они накатят и смысла пытаться отъехать нет», — сообщила спортсменка.
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