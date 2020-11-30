Лыжная сборная Норвегии может пропустить «Тур де Ски» из-за риска заразиться COVID-19

Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг заявил, что команда может пропустить «Тур де Ски» и многие этапы Кубка мира по лыжным гонкам, если риск заражения коронавирусом, по оценке специалистов, будет высок.

«Вопрос в том, готовы ли мы пойти на такой риск в сезоне с чемпионатом мира? Если бы решение принимал я, то провёл бы «Тур де Ски» в одном месте.

Речь идёт исключительно о здоровье. Если бы была возможность разделиться на группы, как в Руке, где мы жили в квартирах по трое, то смогли бы изолироваться в случае вспышки инфекции. Но на «Тур де Ски» нет таких условий. Когда команда будет переезжать с места на место автобусом, очень сложно определить, кто считается близким контактом. Это может привести к тому, что всю команду отправят на карантин. Готовы ли мы к этому?

Кубок мира – очень хрупкая схема безопасности. Мы поняли это в Руке. И теперь нужно оценить все возможные риски, чтобы продолжить. Мы вынуждены расставлять приоритеты с учётом чемпионата мира. Да, это значит, что мы можем отказаться от Кубка мира, чтобы снизить риск заражения. Всё очень хрупко. Врачам сложно отличить COVID-19 от простуды, а нам придётся уйти на 10-дневный карантин», — приводит слова Бьервига TV2.