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Российские лыжники не намерены пропускать этапы Кубка мира

Российские лыжники не намерены пропускать этапы Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены не будут сниматься с этапов Кубка мира.

Ранее норвежец Йоханнес Клебо, выигравший мини-тур в Руке (Финляндия) и возглавивший общий зачёт Кубка мира, объявил, что не выступит на этапах соревнований до конца 2020 года. Он пропустит старты в Давосе (12-13 декабря) и в Дрездене (19-20 декабря).

«У нас из спортсменов никто не опасается участвовать и не собирается сниматься. Что же до Йоханнеса — не знаю, почему он так решил, здесь, на этапе в Руке, вот был в хорошем настроении, в отличной форме. Боязнь контактов? Ну, в этом я с ним согласна, это действительно всё очень опасно: перелёты, аэропорты… Но нам уже поздно метаться, наша команда уже в Давосе, да и до нового года всего два этапа», — приводит слова Вяльбе РБК-Спорт.

Лыжник Йоханнес Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца 2020 года
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