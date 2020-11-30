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Бородавко: решение Клебо сняться с этапов Кубка мира может тревожить

Бородавко: решение Клебо сняться с этапов Кубка мира может тревожить
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение лидера Кубка мира норвежца Йоханнеса Клебо пропустить все оставшиеся в 2020 году международные гонки.

«Клебо чётко расставляет приоритеты. Старается приложить все усилия для достижения цели. Здесь всё ясно и понятно. Он решает поставленные задачи. Если ему главное — чемпионат мира, то так и есть. Мы относимся спокойно. Это может, наоборот, тревожить — он всё поставил на чемпионат мира. Там будет очень серьёзная борьба. У наших ребят все по плану, мы на сборах в Давосе», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В декабре в календаре Кубка мира два этапа – в Давосе и Дрездене.

Лыжник Йоханнес Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца 2020 года
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