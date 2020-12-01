В FIS прокомментировали снятие сборной Норвегии с этапов Кубка мира

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал новость о том, что сборная Норвегии официально объявила о снятии с этапов Кубка мира до конца 2020 года. По его словам, этапы в Дрездене и Давосе пройдут по плану, несмотря на отсутствие норвежцев. Кроме того не исключается, что сборная Швеции также снимется.
«Важно, чтобы Норвегия выступила в как можно большем количестве гонок на Кубке мира, но это их решение, и мы его полностью уважаем. Мы много работаем с организаторами, местными федерациями и властями, чтобы обеспечить необходимые меры для безопасного проведения соревнований.
Важный фактор – позаботиться о том, чтобы спорт выжил в разных странах. Сейчас Норвегии и Швеции проще провести национальные старты с проведением телетрансляции. В других странах ситуация иная. Поэтому даже в отсутствие Норвегии и Швеции важно дать спортсменам возможность соревноваться в безопасных условиях», — приводит его слова Nettavisen.
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