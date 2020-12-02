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Йоханнес Бё — о пропуске норвежцами этапов КМ по лыжным гонкам: я бы не снялся

Йоханнес Бё — о пропуске норвежцами этапов КМ по лыжным гонкам: я бы не снялся
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийский чемпион биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал снятие соотечественников с декабрьских этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

«Я начал задумываться, не поступаем ли мы, биатлонисты, неправильно, продолжая участвовать в соревнованиях. Думаю, к решению лыжников нужно отнестись с уважением, так как знаю, насколько плотно и усердно они готовятся к гонкам.

Но для меня не могло бы быть и речи о том, чтобы сняться. И такое решение тоже нужно уважать. Может быть, нам сейчас легко смотреть свысока – мы продолжаем соревноваться, в то время как лыжники заняли ясную позицию», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, что сборные команды Норвегии, Швеции и Финляндии объявили о снятии с этапов Кубка мира по лыжным гонкам до Нового года.

Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.

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