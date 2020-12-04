Карлссон — о снятии шведской команды с декабрьских этапов Кубка мира: я получила пощёчину
Чемпионка мира Фрида Карлссон разочарована решением сборной Швеции по лыжным гонкам сняться с декабрьских этапов Кубка мира, которые пройдут в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).
«Я была полна надежд отомстить за Руку, но получила пощёчину. В Руке всё прошло хорошо с точки зрения здоровья. Я была готова продолжать соревнования.
У нас нет другого выбора, кроме как довериться. Поэтому мы должны взглянуть на вещи и подумать о долгосрочной перспективе. И не забывать о чемпионате мира, который пройдёт в феврале», — цитирует спортсменку Ski-Nordique.
Сборные Норвегии и Швеции снялись с декабрьских этапов Кубка мира. По словам норвежского менеджера Эспьера Бьервига, причиной стала недостаточная безопасность этапа в Руке в период пандемии.
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Честно ли будет побеждать на Кубке мира по отношению к снявшимся норвежцам? Конечно! Это ведь спорт, а не благотворительность.
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