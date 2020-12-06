Лыжник Артём Мальцев выиграл две гонки на этапе Континентального кубка в Гомсе

Российский лыжник Артём Мальцев одержал победу в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Континентального кубка в Гомсе (Швейцария). Второе время в коньковой «разделке» занял ещё один россиянин Денис Спицов. Замкнул тройку сильнейших австриец Мика Вермюлен.

Накануне Мальцев выиграл спринт, вторым стал Александр Терентьев.



Лыжные гонки. Континентальный кубок. Гомс, Швейцария

Мужчины. Свободный стиль, 15 км

1. Артём Мальцев (Россия) – 35.03,5

2. Денис Спицов (Россия) – отставание 15,5

3. Мика Вермюлен (Австрия) – +19,7

4. Антон Тимашов (Россия) – +20,9…

8. Сергей Ардашев (Россия) – +49,5…

10. Дарио Колонья (Швейцария) – +1.02,2…

13. Александр Терентьев (Россия) – +1.19,9…

15. Илья Семиков (Россия) – +1.30,2…

22. Илья Порошкин (Россия) – +2.08,6...

43. Кирилл Киливнюк (Россия) – +2.54,0...

51. Илья Черноусов (Швейцария) – 3.27,6.