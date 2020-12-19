Бородавко: Непряева должна понимать, что выступает не на первенстве водокачки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги выступления команды в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Бронзовым призёром стал Глеб Ретивых, опередивший в борьбе за третье место Александра Большунова. В соревнованиях женщин россиянки не сумели выйти в финал.

«Глеб Ретивых традиционно хорошо выступает на этапе в Дрездене. В прошлый раз был в призёрах, а в этом году подтвердил статус. Немного не повезло Александру Большунову. Со старта засиделся, а в финальной части гонки его трижды затирали и не дали пройти. В итоге Большунов остался без медали.

Что касается женской гонки, то Наталья Непряева не прошла в финал, потому что выбрала безобразную тактику. Она должна понимать, что выступает не на первенстве водокачки или какого-то города, где можно на одной ноге проехать финишную прямую. Непряева способна на большее.

Татьяна Сорина столкнулась с итальянкой, поэтому борьба за высокие мечта закончилась довольно быстро.

Мы ждали гораздо лучшего результата. Надеюсь, на завтрашней спринтерской эстафете девчонки смогут пробиться в призы», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.