Бородавко: Непряева должна понимать, что выступает не на первенстве водокачки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги выступления команды в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Бронзовым призёром стал Глеб Ретивых, опередивший в борьбе за третье место Александра Большунова. В соревнованиях женщин россиянки не сумели выйти в финал.
«Глеб Ретивых традиционно хорошо выступает на этапе в Дрездене. В прошлый раз был в призёрах, а в этом году подтвердил статус. Немного не повезло Александру Большунову. Со старта засиделся, а в финальной части гонки его трижды затирали и не дали пройти. В итоге Большунов остался без медали.
Что касается женской гонки, то Наталья Непряева не прошла в финал, потому что выбрала безобразную тактику. Она должна понимать, что выступает не на первенстве водокачки или какого-то города, где можно на одной ноге проехать финишную прямую. Непряева способна на большее.
Татьяна Сорина столкнулась с итальянкой, поэтому борьба за высокие мечта закончилась довольно быстро.
Мы ждали гораздо лучшего результата. Надеюсь, на завтрашней спринтерской эстафете девчонки смогут пробиться в призы», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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