Сборная Швеции назвала состав на «Тур де Ски»

Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января 2021 года, сообщает издание Expressen. Отмечается, что соревнования пропустит трёхкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла, которая до сих пор не восстановилась от перенесённого коронавируса.

В состав мужской команды вошли: Йохан Хеггстрём, Оскар Свенссон, Вильям Поромяа, Калле Халварссон, Бьорн Сандстрём, Маркус Руус.

Женскую команду составят: Эмма Рибом, Моа Олссон, Майя Дальквист, Моа Лундгрен, Линн Сван, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг, Фрида Карлссон.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января в Валь-Мюстейре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).