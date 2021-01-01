Бородавко: не вижу ничего фатального в отсутствии призовых мест. Медали будут — это 100%

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги первого этапа «Тур де Ски».
«Второе место Большунова — это не так уж и плохо. Все мы знаем, что Пеллегрино является признанным спринтером, тем более коньковым ходом. В одном месте Александр немножечко упустил итальянца, но всё равно показал хорошую борьбу на финише. Если бы они ехали нога в ногу, то была бы возможность побороться за золотую медаль.
У нас давно не было трёх человек в финальной части спринтерской гонки. 4-е место Ретивых и 5-е Мальцева — это тоже очень достойный результат. У Мальцева, если мне не изменяет память, это вообще первый финал в спринте.
Если бы не падение Мельниченко, он вполне мог рассчитывать на более высокое место.
Что касается женщин, ничего печального не случилось. Наталья Непряева остановилась в шаге от финала. Мы знаем её кондиции, она может больше.
Татьяна Сорина была в полуфинале — для неё это тоже шаг вперёд. Есть хорошие перспективы.
Не вижу ничего фатального в отсутствии призовых мест. Медали будут — это 100%. Будем ждать следующих гонок. Надеемся, у нас будут как победы, так и призовые места», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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