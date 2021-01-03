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Норвежский комментатор сравнил Александра Большунова с танком

Норвежский комментатор сравнил Александра Большунова с танком
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский комментатор Мариус Шельбек отреагировал на уверенную победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Действующий победитель многодневки на 23 секунды опередил серебряного призёра швейцарца Дарио Колонью.

«Камера даже ни разу не смогла поймать группу преследователей. Большунов двигается по трассе как танк», — приводит слова комментатора TV2.

Третье место в гонке занял россиянин Иван Якимушкин.

Общий зачёт «Тур де Ски» после двух гонок
1. Александр Большунов (Россия) – 36.19.
2. Артём Мальцев (Россия) – +1.00.
3. Оскар Свенссон (Швеция) — +1.10.
4. Дарио Колонья (Швейцария) — +1,11.
5. Иван Якимушкин (Россия) — +1,16.

Многодневка завершится 10 января.

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