Норвежский комментатор сравнил Александра Большунова с танком
Норвежский комментатор Мариус Шельбек отреагировал на уверенную победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Действующий победитель многодневки на 23 секунды опередил серебряного призёра швейцарца Дарио Колонью.
«Камера даже ни разу не смогла поймать группу преследователей. Большунов двигается по трассе как танк», — приводит слова комментатора TV2.
Третье место в гонке занял россиянин Иван Якимушкин.
Общий зачёт «Тур де Ски» после двух гонок
1. Александр Большунов (Россия) – 36.19.
2. Артём Мальцев (Россия) – +1.00.
3. Оскар Свенссон (Швеция) — +1.10.
4. Дарио Колонья (Швейцария) — +1,11.
5. Иван Якимушкин (Россия) — +1,16.
Многодневка завершится 10 января.
Александр Большунов показал фотографии после победного финиша
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