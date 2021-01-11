Легков: пока Большунова нельзя представить в биатлоне, а в будущем нет ничего невозможного

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков оценил возможность перехода российского лыжника Александра Большунова в биатлон.
«Можно представить Большунова в биатлоне? Сейчас – нет, а в будущем нет ничего невозможного. Всякий человек может добиться нового опыта, если захочет. Всё может произойти. Я читал слова Александра, что ему нужно сперва выполнить все цели в лыжах, а уж потом думать о чём-то другом. Считаю, это совершенно правильная позиция», — приводит слова Легкова «Спорт день за днём».
Большунов во второй раз подряд стал победителем «Тур де Ски» и выиграл лыжную многодневку с наибольшим в истории преимуществом. В итоговом зачёте «Тур де Ски» отрыв Большунова от занявшего второе место француза Мориса Манифика составил 3 минуты 23,9 секунды.
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