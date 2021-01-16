Клебо и Фалла выиграли спринты на этапе Кубка Норвегии

Сегодня, 16 января, на этапе Кубка Норвегии в Люгне прошли классические спринты. У мужчин сильнейшим стал Йоханнес Хёсфлот Клебо, у женщин гонку выиграла Майкен Касперсен Фалла.



Лыжные гонки. Кубок Норвегии. Люгне

Спринт. Классический стиль. Мужчины



1. Йоханнес Хёсфлот Клэбо — +2.52,76

2. Эрик Вальнес – +0,49

3. Эмиль Иверсен – +0,84

4. Сиверт Вииг – +1,70

5. Ховард Солос Тёугбёль – +4,09

6. Эвен Нортуг – +11,10.



Спринт, классический стиль. Женщины



1. Майкен Касперсен Фалла – 3.18,25

2. Анна Свендсен – +0,33

3. Тириль Уднес Венг – +1,69

4. Матильде Мюрвольд – +3,22

5. Лотта Уднес Венг – +4,78

6. Ане Аппельквист Стенсет – +7,90.



Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.

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