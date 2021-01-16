Клебо и Фалла выиграли спринты на этапе Кубка Норвегии

Сегодня, 16 января, на этапе Кубка Норвегии в Люгне прошли классические спринты. У мужчин сильнейшим стал Йоханнес Хёсфлот Клебо, у женщин гонку выиграла Майкен Касперсен Фалла.
Лыжные гонки. Кубок Норвегии. Люгне
Спринт. Классический стиль. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клэбо — +2.52,76
2. Эрик Вальнес – +0,49
3. Эмиль Иверсен – +0,84
4. Сиверт Вииг – +1,70
5. Ховард Солос Тёугбёль – +4,09
6. Эвен Нортуг – +11,10.
Спринт, классический стиль. Женщины
1. Майкен Касперсен Фалла – 3.18,25
2. Анна Свендсен – +0,33
3. Тириль Уднес Венг – +1,69
4. Матильде Мюрвольд – +3,22
5. Лотта Уднес Венг – +4,78
6. Ане Аппельквист Стенсет – +7,90.
Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.
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