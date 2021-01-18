Терезе Йохауг выиграла короткую индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии

Олимпийская чемпионка 2010 года в лыжной эстафете норвежка Терезе Йохауг одержала победу в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем на чемпионате страны. Второе место заняла Катрин Харшем, уступившая победительнице 16,6 секунды. Замкнула тройку Анна Свенсен, отставшая ещё почти на 10 секунд.

Чемпионат Норвегии. Женщины. Индивидуальная гонка (5 км классическим стилем)

1. Терезе Йохауг – 14.00,8

2. Катрин Харшем – +16,6

3. Анна Свенсен – +25,9

4. Юлие Мире – +33,9

5. Матильде Мирвол – +40,6

6. Синне Арнесен – +41,5

7. Хедда Амундсен – +42,0

8. Силье Теодорсен — +45,9

9. Аниккен Альнес — +48,4

10. Элена Йонсен — +57,3.