Клебо стал 4-м в короткой индивидуальной гонке на чемпионате Норвегии, победил Вальнес
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнас Клебо занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате страны. От победителя гонки Эрика Вальнеса он отстал на 18,6 секунды. Между ними расположились Даниэль Сток и Мартин Нюнгет, ставшие вторым и третьим соответственно.
Чемпионат Норвегии. Мужчины. Индивидуальная гонка (10 км классическим стилем)
1. Эрик Вальнес — 25.20,7
2. Даниэль Сток — +8,9
3. Мартин Нюнгет — +18,2
4. Йоханнес Клебо — +18,6
5. Никлас Дюрхауг — +25,2
6. Томас Ларсен — +27,0
7. Эрланд Квисле — +44,9
8. Хенрик Дённестад — +54,0
9. Йон Хопе — +54,2
10. Арон Рюсстад — +59,3.
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