Клебо стал 4-м в короткой индивидуальной гонке на чемпионате Норвегии, победил Вальнес

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнас Клебо занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате страны. От победителя гонки Эрика Вальнеса он отстал на 18,6 секунды. Между ними расположились Даниэль Сток и Мартин Нюнгет, ставшие вторым и третьим соответственно.

Чемпионат Норвегии. Мужчины. Индивидуальная гонка (10 км классическим стилем)

1. Эрик Вальнес — 25.20,7

2. Даниэль Сток — +8,9

3. Мартин Нюнгет — +18,2

4. Йоханнес Клебо — +18,6

5. Никлас Дюрхауг — +25,2

6. Томас Ларсен — +27,0

7. Эрланд Квисле — +44,9

8. Хенрик Дённестад — +54,0

9. Йон Хопе — +54,2

10. Арон Рюсстад — +59,3.