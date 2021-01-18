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Клебо стал 4-м в короткой индивидуальной гонке на чемпионате Норвегии, победил Вальнес

Клебо стал 4-м в короткой индивидуальной гонке на чемпионате Норвегии, победил Вальнес
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнас Клебо занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате страны. От победителя гонки Эрика Вальнеса он отстал на 18,6 секунды. Между ними расположились Даниэль Сток и Мартин Нюнгет, ставшие вторым и третьим соответственно.

Чемпионат Норвегии. Мужчины. Индивидуальная гонка (10 км классическим стилем)

1. Эрик Вальнес — 25.20,7
2. Даниэль Сток — +8,9
3. Мартин Нюнгет — +18,2
4. Йоханнес Клебо — +18,6
5. Никлас Дюрхауг — +25,2
6. Томас Ларсен — +27,0
7. Эрланд Квисле — +44,9
8. Хенрик Дённестад — +54,0
9. Йон Хопе — +54,2
10. Арон Рюсстад — +59,3.

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