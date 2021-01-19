Норвежский эксперт: Большунов часто выступает, а Клебо пробует другой путь

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал отсутствие Йоханнеса Хёсфлота Клебо в составе сборной Норвегии на этап Кубка мира в Лахти (Финляндия). Соревнования пройдут 23-24 января.
«Клебо выглядел уставшим в прошедший уик-энд. Было очевидно, что он может пропустить этап в Лахти. Это интересно, если брать в расчёт предстоящий чемпионат мира. Думаю, эта попытка стоит того. Главный соперник Клебо — Александр Большунов — часто выступает на соревнованиях, а Клебо пробует другой путь, больше работая на тренировках. В какой-то момент ему нужно будет прекратить так много тренироваться, чтобы получить результат на чемпионате мира. Он может подойти к соревнованиям в прекрасной форме», — приводит слова Бьорна VG.
В общем зачёте Кубка мира лидер Большунов опережает Клебо на 1001 очко.
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