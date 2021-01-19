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Эмиль Иверсен оценил шансы Александра Большунова на победу в марафоне на чемпионате мира

Эмиль Иверсен оценил шансы Александра Большунова на победу в марафоне на чемпионате мира
Другие / Лыжный спорт 0
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен предположил, что россиянин Александр Большунов станет его главным соперником в борьбе за победу в гонке на 50 километров на чемпионате мира, который пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе.

«Наверное, в марафоне у меня будет больше всего шансов. Я всегда был уверен в своей «классике». Именно в этом стиле я лучше всего спуртую. Также, думаю, чем длиннее дистанция, тем хуже спурт у Йоханнеса (Клебо. — Прим. «Чемпионата»), так что шансы на золото для меня, пожалуй, лучшие в марафоне.

Ну и Александр Большунов – главный соперник, не сомневаюсь. Он взял много серебра на прошлом чемпионате мира и с того времени стал только сильнее. Не факт, что мне нужно будет переживать по поводу своего финишного спурта, если Большунов пройдёт 20-30 км в высоком темпе», — приводит слова Иверсена VG.

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