Стало известно, кто заменит Ступак, Сорину и Жамбалову на этапе Кубка мира в Лахти
По информации «Чемпионата», вместо российских лыжниц Юлию Ступак, Татьяну Сорину и Алису Жамбалову, пропускающих этап Кубка мира в Лахти (Финляндия), выступят Лилия Васильева, Алия Иксанова и Екатерина Смирнова. Спортсменки уже прибыли в Лахти.
Ранее сообщалось, что по результатам двух тестов в организме Жамбаловой обнаружен коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Ступак пропустит этап из-за простуды, а Сорина — из-за травмы, полученной во время пробежки. Также сообщалось, что Ступак, скорее всего, выступит на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета. Этап в Фалуне будет проходить в период с 29 по 31 января.
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