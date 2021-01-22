Стало известно, кто заменит Ступак, Сорину и Жамбалову на этапе Кубка мира в Лахти

По информации «Чемпионата», вместо российских лыжниц Юлию Ступак, Татьяну Сорину и Алису Жамбалову, пропускающих этап Кубка мира в Лахти (Финляндия), выступят Лилия Васильева, Алия Иксанова и Екатерина Смирнова. Спортсменки уже прибыли в Лахти.

Ранее сообщалось, что по результатам двух тестов в организме Жамбаловой обнаружен коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Ступак пропустит этап из-за простуды, а Сорина — из-за травмы, полученной во время пробежки. Также сообщалось, что Ступак, скорее всего, выступит на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета. Этап в Фалуне будет проходить в период с 29 по 31 января.