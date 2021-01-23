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В скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти случился завал

В скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти случился завал
Другие / Лыжный спорт 0
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В настоящий момент продолжается скиатлон на шестом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Всего через несколько минут после старта гонки случился завал.

Напомним, сегодня, 23 января, в ходе шестого этапа Кубка мира в Лахти в скиатлоне выступят мужчины. Начало – 15:00 по московскому времени.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований — скиатлон и эстафета. Этап в Фалуне (Швеция) будет проходить с 29 по 31 января.

Сборная Норвегии участвовала только в одном этапе Кубка мира — в Руке. Декабрьские этапы в Давосе и Дрездене норвежские лыжники пропускали. Планировалось, что скандинавская команда пропустит все кубковые гонки до чемпионата мира, но решение было изменено. При этом лидер команды Йоханнес Хёсфлот Клебо до последнего сомневался, примет ли он участие в этапе КМ в Лахти, и принял решение пропустить этап.

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