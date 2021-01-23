«Это норвежская тактика». Большунов — о падении в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал падение перед выкатом на стадион в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На одном из заключительных спусков россиянин и норвежец Ханс Кристер Холунд упали. Александр в итоге финишировал пятым.

Весь пьедестал по итогам гонки заняли норвежцы. Победу одержал Эмиль Иверсен. Вторым стал Сьюр Рёте. Тройку лучших замкнул ещё один норвежец, Пол Голберг.



«Это норвежская тактика. Кто виноват в падении? Это норвежская тактика», — сказал Большунов в эфире NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Лахти, Финляндия

Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км.



1. Эмиль Иверсен — 1:10.18,4.

2. Сьюр Рёте — отставание 0,4

3. Пол Голберг (все – Норвегия) — +6,6

5. Александр Большунов (Россия) — + 20,9

6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — + 28,7

7. Дарио Колонья (Швейцария) — + 32,8

11. Денис Спицов (Россия) — +1.05,2

13. Алексей Червоткин (Россия) — +1.08,8

14. Евгений Белов (Россия) — +1.13,9

17. Иван Якимушкин ( Россия) — +1.30,6