Холунд прокомментировал падение после контакта с Большуновым

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд поделился мнением о падении в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На одном из заключительных спусков Холунд и россиянин Александр Большунов упали. Александр в итоге финишировал пятым, а Холунд — шестым.



«Большунов шёл сзади и пытался пройти через меня. Я сломал сразу две палки, когда влетел в сетку. Думаю, в таких действиях не было никакой необходимости, так как судьба гонки решалась не там. У меня были хорошие ощущения сегодня, но, если кто-то налетает на тебя сзади, приходится уходить в сторону. Такое случается в лыжных гонках, но это разрушило мои шансы и его тоже», — приводит слова Холунда TV2.

Напомним, весь пьедестал по итогам гонки заняли норвежские лыжники. Победу одержал Эмиль Иверсен. Вторым стал Сьюр Рёт. Тройку лучших замкнул Пол Голберг.