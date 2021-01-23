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Холунд рассказал, о чём разговаривал с Большуновым после гонки

Холунд рассказал, о чём разговаривал с Большуновым после гонки
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал инцидент незадолго до финиша скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Россиянин Александр Большунов и Холунд, бежавшие в шестёрке лыжников, боровшихся за медали, упали на повороте на последний спуск. В итоге оба сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд.

«Подошёл к Большунову после гонки и спросил, зачем он это сделал, в чём был смысл. Это ведь не тот участок, где решается судьба гонки. Там было полно места. Исход гонки можно было решить где угодно, но не на этом повороте», — приводит слова Холунда NRK.

Весь пьедестал был в итоге норвежским. Победу одержал Эмиль Иверсен. Вслед за ним финишировал Сьюр Рёте. Тройку лучших замкнул Пол Голберг.

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