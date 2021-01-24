Непряева: было тяжело, не нравится самочувствие. Надеюсь, приду в форму к этапу в Фалуне

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Было тяжело и по самочувствию, и погода тяжёлая. Конечно, не нравится самочувствие, ощущения по мышцам. Надеюсь, приду в форму к дальнейшим этапам, и к Фалуну уже будет лучше результат.



Лыжи работали здорово, но на втором круге я подсела технически и не справлялась. Не получался толчок, не хватало держания, сломалась техника. К лыжам претензий нет, работали хорошо, особенно на скольжении, но немного не справилась в ходе гонки.



Выходить в красном бибе — дополнительная ответственность? Нет. Прикольно, красиво, но никакой дополнительной ответственности», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».