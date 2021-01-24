Российские лыжники извинились перед финнами за инцидент с Большуновым на финише

Российские лыжники извинились перед финнами за инцидент с Александром Большуновым на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Финн Йони Мяки подрезал Большунова на финише. После финиша Большунов врезался в финских лыжников.