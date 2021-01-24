Мяки: похоже, Большунов по-настоящему разозлился

Финский лыжник Иони Мяки прокомментировал инцидент, произошедший на финише мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

На финише эстафетной гонки Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, однако в видеообзор этот момент не попал. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Похоже, Большунов по-настоящему разозлился. Думаю, я заблаговременно выбрал финишную дорожку и ему необязательно было пытаться втискиваться туда, где было так мало места. Считаю, я всё делал правильно», — цитирует Мяки Is.fi.

При этом россияне всё равно завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.