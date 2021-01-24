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Член судейского совета в Лахти: мы не заметили раскаяния со стороны Большунова

Член судейского совета в Лахти: мы не заметили раскаяния со стороны Большунова
Другие / Лыжный спорт 0
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Директор соревнований по лыжным гонкам в Лахти и член судейского совета Райко Поуси прокомментировал инцидент, произошедший на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Напомним, финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Чтобы найти решение, не потребовалось много времени. Всё в итоге перелилось в неспортивное поведение. Российская команда была дисквалифицирована. Я бы сказал, что мы не заметили раскаяния со стороны Большунова.

Большунов сказал, что Мяги нарушил правила? У нас было качественное видео с разных сторон. И мы смогли убедиться, что всё было в рамках правил», — приводит слова Поуси Ilta-Sanomat.

«Я бы ещё и палкой врезала». Резцова — об инциденте с Большуновым
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