Рейс-директор FIS рассказал, как Большунов воспринял дисквалификацию

Рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере рассказал о реакции Александра Большунова на решение жюри после эпизода с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

«Он был расстроен и не согласен с решением. Сожалел ли он о чём-то? Об этом он ничего не сказал, но мы и не спрашивали напрямую. Наша работа – проанализировать ситуацию, а лыжники могут сожалеть или нет. Сожаление не имеет значения при принятии решения.

По мнению русских, мы ошиблись? Мы понимаем это. Единственное, что я хочу сказать, это то, что когда лыжники и руководители в одной комнате, то согласия нет. Понимаю, у них есть свои аргументы, и они могут изложить их апелляционной комиссии», — приводит слова Миньере NRK.

Сборная России не согласилась с решением жюри гонки, но не стала подавать протест, так как арбитры не сомневались в правильности действий финского лыжника.