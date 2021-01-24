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Иверсен: Россия просто повержена, а норвежцы недосягаемы ни для кого

Иверсен: Россия просто повержена, а норвежцы недосягаемы ни для кого
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежец Эмиль Иверсен поделился мнением о победе сборной Норвегии в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Сегодня с нами не было Йоханнеса Клебо, но это не стало проблемой. Мы сумели так подобрать состав, что грамотно распределили силы на всю дистанцию. Здорово, что у нас получилось.

Россия просто повержена, а сборная Норвегии вернулась. Мы показали наш уровень. Это здорово. Четыре хороших этапа – и мы уже недосягаемы ни для кого», — приводит слова Иверсена NRK.

Напомним, на финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Финишировав Большунов врезался в финских лыжников, однако в видеообзор этот момент не попал. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

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