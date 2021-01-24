Норвежский эксперт потребовал от FIS более весомого наказания для Большунова

Норвежский эксперт Петтер Скинстад высказал мнение, что столкновение россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти не должно ограничиться дисквалификацией на одну гонку. Речь не о том, что случилось на финишной прямой, а о том, что было после финиша – о наезде Большунова на Мяки и финских лыжников. Точнее, по мнению Скинстада, о нападении.
«Если есть правовая основа для этого в законодательстве, Александр Большунов не должен быть допущен к участию в следующем этапе Кубка мира в Фалуне. По крайней мере, должен быть большой штраф для человека, который заработал больше призовых, чем кто-либо другой за последние два сезона. Если этого не произойдёт, то Международная федерация лыжного спорта распишется в собственном бессилии.
Если это не будет иметь последствий, я ничего не понимаю. Елена Вяльбе должна использовать весь свой материнский инстинкт, чтобы обеспечить дополнительное воспитание молодого Большунова, в то время как FIS должна гарантировать весомое наказание. В лыжных гонках нет места такому поведению», — написал Скинстад в своей колонке на TV2.
- 24 января 2021
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