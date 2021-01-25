В финской полиции прокомментировали подачу заявления на Александра Большунова

Представитель полицейского управления Хяме прокомментировал подачу заявления на российского лыжника Александра Большунова.
Напомним, на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
«Двое граждан посредством электронной системы подачи заявления информировали полицию. Это был запрос на расследование инцидента в лыжной гонке. Сообщение о нападении зарегистрировано в полицейском управлении Хяме.
В спортивных соревнованиях очень редко случается то, что классифицируется как преступление. В противном случае люди очень часто подавали бы запросы по разного рода инцидентам, в которых подозревали бы преступление.
В ближайшие недели станет ясно, будет ли запущено предварительное расследование по этому делу», — приводит слова представителя полиции MTV Uutiset.
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